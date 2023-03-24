Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT’li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Eksik primi olanlar için fırsatlar sunulmaya devam ediyor. EYT düzenlemesinde yeterli prim gününe sahip olmayanlar şartları yerine getirmeleri halinde başvurularını tamamlayabilecekler. SSK, Bağkur ve GSS prim borcu olanlara yapılandırma fırsatı ile emeklilik imkanı sağlanacak. SGK'ya borcu olduğu için emeklilik başvurusu yapamayan EYT'liler de düzenlemeden yararlanacak. Bu süreçte bankalarda yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlere kredi imkanı sağlıyor. İşte, EYT'den yaralanma için borçlanma detayları!