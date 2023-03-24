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Haberler Galeri Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

EYT düzenlemesi sonrasında yıl şartını tamamlamasına rağmen eksik primi olanlar şartları yerine getirmeye çalışıyor. Bu süreçte emeklilikte yaşa takılanların başvuruları sürerken, SGK, Bağ-Kur prim borcu olup emekli olamayanlar için de yeni avantajlar geldi. Peki, prim borç yapılandırmasından kimler yaralanabilir? Hangi bankalar kredi veriyor? İşte EYT fırsatından yararlanmak için şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 08:33
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Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT’li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Eksik primi olanlar için fırsatlar sunulmaya devam ediyor. EYT düzenlemesinde yeterli prim gününe sahip olmayanlar şartları yerine getirmeleri halinde başvurularını tamamlayabilecekler. SSK, Bağkur ve GSS prim borcu olanlara yapılandırma fırsatı ile emeklilik imkanı sağlanacak. SGK'ya borcu olduğu için emeklilik başvurusu yapamayan EYT'liler de düzenlemeden yararlanacak. Bu süreçte bankalarda yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlere kredi imkanı sağlıyor. İşte, EYT'den yaralanma için borçlanma detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT’li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

EYT kapsamında ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayanlar koşulları yerine getirdikleri tarih itibarıyla başvuru yapabilecek.

SGK işe giriş-çıkış genelgesiyle emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.

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Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT’li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı.

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Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT’li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.

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Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT’li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...

Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.