HaberlerGaleriEksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...
Eksik primi olana erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...
EYT düzenlemesi sonrasında yıl şartını tamamlamasına rağmen eksik primi olanlar şartları yerine getirmeye çalışıyor. Bu süreçte emeklilikte yaşa takılanların başvuruları sürerken, SGK, Bağ-Kur prim borcu olup emekli olamayanlar için de yeni avantajlar geldi. Peki, prim borç yapılandırmasından kimler yaralanabilir? Hangi bankalar kredi veriyor? İşte EYT fırsatından yararlanmak için şartlar!