Oran ortaya çıktı, 1.500 TL seyyanen artış! Emekliye A'dan Z'ye maaş tablosu netleşti! İkramiye zammı + intibak! Enflasyon farkı, refah payı...
Emeklinin maaş zammının ardından milyonlarca memur ve asgari ücretli maaşlarında zam olup olmayacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. "Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Taban maaşı artışı diğer maaşlara da yansır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, güncel maaş hesaplamaları ve gelişmeler!
Giriş Tarihi: 24.03.2023
08:34 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
08:36
Emeklinin en düşük maaşında yapılan değişiklik sonrasında ek zam için detaylar gündeme geldi. Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak yükseldiğini açıkladı. Son dakika gelişmesinin ardından emekli ikramiyesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Emekliye %36.4 zam sonrası aynı zammın diğer maaşlara uygulanması halinde asgari ücretin 11.500 TL, memur maaşının ise 16.160 TL olması bekleniyor. Hal böyle olunca,"Bütün emekli maaşları zamlanacak mı? Yeni emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, 2023 emekli maaş hesaplamaları!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,
"En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak." ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.
Gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Geçen sene Temmuz ayında 3.500 TL'ye çıkarılmıştı Ocak'ta da 5.500 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl açısından baktığımız zaman Temmuz'da olabileceğini düşünüyorduk ama erkene çekti Sayın Cumhurbaşkanı ve o müjdeyi verdi.
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.