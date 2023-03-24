Oran ortaya çıktı, 1.500 TL seyyanen artış! Emekliye A’dan Z’ye maaş tablosu netleşti! İkramiye zammı + intibak! Enflasyon farkı, refah payı...

Emeklinin en düşük maaşında yapılan değişiklik sonrasında ek zam için detaylar gündeme geldi. Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak yükseldiğini açıkladı. Son dakika gelişmesinin ardından emekli ikramiyesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Emekliye %36.4 zam sonrası aynı zammın diğer maaşlara uygulanması halinde asgari ücretin 11.500 TL, memur maaşının ise 16.160 TL olması bekleniyor. Hal böyle olunca,"Bütün emekli maaşları zamlanacak mı? Yeni emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, 2023 emekli maaş hesaplamaları!