HaberlerGaleriPolis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?
Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?
"Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşlarına uygulanan zam sonrası gözler memur maaşlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Peki, Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?