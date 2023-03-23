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Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

"Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşlarına uygulanan zam sonrası gözler memur maaşlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Peki, Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 22:12
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Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

"Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda enflasyona göre yılda iki kez zamlanan emeklilerin en düşük maaşlarında yüzde 36'nın üzerinde bir artış kararı alınmıştı. Peki, Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

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Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

MEMUR MAAŞLARINDA DA YÜKSELME OLACAK MI?

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada; yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı kaydedildi. Memur maaşlarında ise bir değişiklik söz konusu değil.

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Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

İşte gelen açıklamanın detayları...

EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

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Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

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Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kulladı.