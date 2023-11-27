ASGARİ ÜCRET ZAMMI ile çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Yapılacak zam ile birlikte, asgari ücretten fazla maaş alanların da maaşları artacak. Böylece brüt üzerinden maaş alan çalışanların vergisi düşecek. Peki ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı. İşte tüm detaylar...