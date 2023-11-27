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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET ZAMMI ile çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ile çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Yapılacak zam ile birlikte, asgari ücretten fazla maaş alanların da maaşları artacak. Böylece brüt üzerinden maaş alan çalışanların vergisi düşecek. Peki ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 14:33
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Asgari ücret arttıkça çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere gelecek hafta toplanacak.

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Asgari ücret arttıkça çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak.

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Asgari ücret arttıkça çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.

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Asgari ücret arttıkça çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

5.500 LİRAYA ULAŞACAK

Yeni Asır'ın haberine göre bu yıl ücreti 15 bin lira olan sabit kalan aynı işçinin eline geçen net ücret Ağustos'ta 652 lira, Eylül'de 702 lira, sonraki aylarda 605 lira arttı.

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Asgari ücret arttıkça çalışanın vergisi azalacak! İşte 2024 asgari ücreti için tahminler...

Aynı işçinin gelir vergisi 6 bin 919 lira, damga vergisi de 300 lira olmak üzere ödeyeceği yıllık toplam vergi tutarı 7 bin 219 liraya düştü. Böylece yıllık avantajı 3 bin 630 liraya ulaştı.