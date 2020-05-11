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Haberler Galeri Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

Son dakika... Bayram harçlığı başvurusu alınacak mı? 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında milyonlarca kişiye 1000'er TL sosyal destek yardımı yapıldı. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerin ardından son günlerde sosyal medyada bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceği iddialarının ardından Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 15:04
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Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

Son dakika haberi... Bayram harçlığı başvurusu alınacak mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım desteğinin ardından vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Söz konusu ödemeler için Açık Kapı üzerinden başvuru alınacağı iddia edilmişti. Peki, 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?

Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinda 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor.

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Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

Daha önce de İçişleri Bakanlığının ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.

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Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

İŞTE FARUK ERDEM'İN BAYRAM HARÇLIĞI YORUMU!

"Hane halklarına maddi destek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 3 fazda 1000'er liralık yardımlar vatandaşlara ödenmiştir.

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Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

İlk fazda 2.1 milyon aileye, 2. fazda 2.3 milyon aileye, toplamda 4.4 milyon aileye 1000'er liralık ödenmiştir. 3. fazla ilgili başvurular devam ederken, ilk etapta yaklaşık 500 bin aileye 1000'er liralık yardım yapılmıştır. Bunun dışında kamu bankaları aracılığıyla 6 ay ödemesiz bireysel destek ve esnaf kredileri ödenmektedir.