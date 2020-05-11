Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?

Son dakika... Bayram harçlığı başvurusu alınacak mı? 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında milyonlarca kişiye 1000'er TL sosyal destek yardımı yapıldı. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerin ardından son günlerde sosyal medyada bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceği iddialarının ardından Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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