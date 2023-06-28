7500 - 7750 - 8400 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! SSK BAĞKUR emeklisinin yüzünü güldürecek zam müjdesi verildi! Refah payı + seyyanen artış dahil maaşlara en düşük...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Asgari ücret zammı sonrasında gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak yeni zam oranı şekillenmiş olacak. "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, tüm hesaplamalar!