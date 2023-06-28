2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT'de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesinin ardından gözler yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlara çevrildi. Gelişmeler arasında kademeli emeklilik sistemi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sistem, emeklilik yaşına ulaşmış ancak yeterli prim ödeme süresi tamamlanmamış kişilere de emeklilik imkanı tanıyarak, daha esnek bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. Bu düzenleme sonrasında emeklilik sisteminde hangi değişikliklerin yaşanacağı ve kimlerin bu sistemden yararlanacağı merak ediliyor. "Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak, şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kademeli emeklilik için detaylar!