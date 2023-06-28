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Haberler Galeri 2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT'de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT'de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesinin ardından gözler yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlara çevrildi. Gelişmeler arasında kademeli emeklilik sistemi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sistem, emeklilik yaşına ulaşmış ancak yeterli prim ödeme süresi tamamlanmamış kişilere de emeklilik imkanı tanıyarak, daha esnek bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. Bu düzenleme sonrasında emeklilik sisteminde hangi değişikliklerin yaşanacağı ve kimlerin bu sistemden yararlanacağı merak ediliyor. "Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak, şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kademeli emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 17:16
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2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT’de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi için yeni adımlar atıldı ve milyonlarca kişi emeklilik imkanından yararlandı. Emekliliği kıl payı kaçıranlar için yeni emeklilik sistemi merakla bekleniyor. Bu bağlamda 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi işe girişi olanlar sevinç yaşarken bu tarihi kaçıran kişiler için ise başka seçenekler değerlendiriliyor. İşte, kademeli emeklilik yasası için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT’de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile 5 milyona yakın kişi emekli oldu. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül'den sonra olanlar ise emekliliği kıl payı kaçırıyorlar.

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2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT’de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Emekliliği kıl payı kaçıranlar 17 yıl sonra emekli oluyorlar.

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2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT’de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu haksızlığın önüne geçmek için kademeli emeklilik sistemini hayata geçirebilir.

Böylece 2000-2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olarak işe giren vatandaşlara emeklilik yolu açılmış olacak.

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2008 sonrasına kademeli emeklilik tablosu çıktı! EYT’de ikinci perde açıldı! O yaştakilerin talihi açılacak! 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.