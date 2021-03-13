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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 13 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? 13 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen evde bakım maaşının bu ayki ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her ay düzenli olarak verilen evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Mart ayı ödemeleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 13 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.03.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 12:59
13 Mart evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar mart ayı ödemelerinin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Evde bakım aylıklarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet'te yer alıyor. Peki, 13 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
13 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
2021 Mart ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.
Mart ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.