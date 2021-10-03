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Haberler Galeri Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

Altın alım satımı yapan kişiler, altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Pandemi döneminde fiyatları uçuşa geçen altın, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte son günlerde dalgalı bir görünüm çiziyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altında yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Uzmanlara göre, altındaki artış için FED tarafından verilecek sinyaller büyük önem taşıyor. Sıkı para politikasına dair adımlar atılırsa altın fiyatlarının yukarı yönlü bir grafik çizmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 10:46
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Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

Düğünlerin vazgeçilmezi, en büyük yatırım araçlarından birisi olan altın, son günlerde dalgalı hareketiyle dikkat çekiyor. Ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak altın fiyatları da düşüş ve çıkış sergiliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak altın almak isteyenleri bekleyen bir gelişme için gözler ABD'de! FED'in sıkı para politikasıyla altın fiyatlarının hızla yükseleceği düşünülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

Haftanın ilk işlem gününe 1751 dolardan başlayan ons altın, çarşamba günü ABD tahvil faizlerinde gerçekleşen yükseliş ve buna bağlı olarak dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte 1721 dolara kadar düştü.

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Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği mesaj sonrası ons altında toparlanma eğilimi görüldü. Ons altın, son iki işlem gününde güçlenerek haftayı 1761 dolar seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ons altın, yüzde 0.5 değer kazandı.

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Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

POWELL'IN MESAJLARI ÖNEMLE TAKİP EDİLDİ

Öte yandan çarşamba günü Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı değerlendirmede enflasyon ve istihdama ilişkin piyasalara önemli mesajlar verdi.

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Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

Powell, enflasyonun kötüleşmesinde arz sorunlarının etkili olduğunu ifade ederken, enflasyonun aşağı çekilebilmesi için bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.