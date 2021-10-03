Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!

Düğünlerin vazgeçilmezi, en büyük yatırım araçlarından birisi olan altın, son günlerde dalgalı hareketiyle dikkat çekiyor. Ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak altın fiyatları da düşüş ve çıkış sergiliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak altın almak isteyenleri bekleyen bir gelişme için gözler ABD'de! FED'in sıkı para politikasıyla altın fiyatlarının hızla yükseleceği düşünülüyor.