03 Ekim 2021, Pazar
Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!
Altın alım satımı yapan kişiler, altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Pandemi döneminde fiyatları uçuşa geçen altın, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte son günlerde dalgalı bir görünüm çiziyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altında yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Uzmanlara göre, altındaki artış için FED tarafından verilecek sinyaller büyük önem taşıyor. Sıkı para politikasına dair adımlar atılırsa altın fiyatlarının yukarı yönlü bir grafik çizmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 03.10.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 10:46
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