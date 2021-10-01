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Haberler Galeri 320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…

320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…

Milyonlarca üniversite öğrencisi, geri ödemesiz burs sağlayarak üniversite yıllarını rahat bir şekilde geçirmek istiyor. Öğrencilerin okul hayatında en çok ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklar burs imkanlarıyla sağlanıyor. Alınacak bursların miktarları veren kuruma göre değişiklik gösteriyor. 320-420-550-600-750-900 TL burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. İşte; üniversite öğrencileri için burs imkanları!

Giriş Tarihi: 01.10.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 18:13
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320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…

Ekim ayı içerisinde birçok kurum burs başvurularını almaya başlıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi bu başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Vakıflar sağladığı burslarla öğrencilerin okul hayatında rahat etmesini sağlıyor. Vakıf desteklerinden faydalanmak isteyenler için burs veren kurumları haberimizde derledik. 300 lira civarından başlayan burslar 900 liraya kadar çıkıyor. İşte; öğrencilerin alabileceği burslar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Bazı Üniversiteler için burs imkanı sunmaktadır. Yalnızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere burs veren kurumlardan olan İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

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320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…

ANADOLU VAKFI

Burs almak isteyen üniversite öğrencileri için son gün bugün. Öğrenciler www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında, ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.

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320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Üniversite öğrencilerine Devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfıdır. Öğrencilere burs veren kurumlardan TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV'e başvurmak için burs.tev.org.tr adresine giriniz. Yurt başvuruları 16 Eylül'de sona erdi. Diğer burslar için 6 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

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320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…

AYDIN DOĞAN VAKFI

Mühendislik, tıp ve hukuk fakültesinde okuyan, YKS'de ilk 15 binlik dilim içinde yer almış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere aylık 1.525 TL Üstün Başarı Bursu veriliyor. Ayrıca lisans bölümlerine yerleşmiş, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine de aylık 550 TL burs verilecek. E-Bursum üzerinden online olarak yapılacak burs başvuruları, 15 Ekim'de sona eriyor.