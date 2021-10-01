01 Ekim 2021, Cuma
320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…
Milyonlarca üniversite öğrencisi, geri ödemesiz burs sağlayarak üniversite yıllarını rahat bir şekilde geçirmek istiyor. Öğrencilerin okul hayatında en çok ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklar burs imkanlarıyla sağlanıyor. Alınacak bursların miktarları veren kuruma göre değişiklik gösteriyor. 320-420-550-600-750-900 TL burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. İşte; üniversite öğrencileri için burs imkanları!
Giriş Tarihi: 01.10.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 18:13
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