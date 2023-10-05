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EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...

Aile Destek Ödemeleri, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödenen bir tür sosyal yardım programıdır. 2023 Ekim ayına girilmesiyle birlikte ödeme tarihleri ve miktarları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, Ekim ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 05.10.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 12:07
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EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...

"Ekim ayı Aile Destek parası ne zaman yatar 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Her ay olduğu gibi Ekim ayında da yatacak ödemeler merak konusu oluyor. İşte, Aile Destek programı ödeme takvimi 2023!

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EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...

ÖDEMELER BU SENE DE DEVAM EDECEK!

Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı, 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı.

Söz konusu ödemeden yararlanan hak sahiplerine müjdeli haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

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EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.