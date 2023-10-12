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Haberler Galeri Koçtaş ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı! Evinizi baştan aşağı tamamen değiştirebileceğiniz ürünlerin indirimli fiyatı

Koçtaş ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı! Evinizi baştan aşağı tamamen değiştirebileceğiniz ürünlerin indirimli fiyatı

Koçtaş'ın Ekim ayı indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. Ev mobilyasından dekorasyon ürünlerine, elektronik ürünlerden bahçe bakım ürünlerine kadar daha yüzlerce üründe indirim yapan mağaza 5 Kasım'a kadar fiyatları değiştirmeyecek. İşte Koçtaş uygun fiyatlı ürünleri listesi…

Giriş Tarihi: 12.10.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 06:45
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Koçtaş ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı! Evinizi baştan aşağı tamamen değiştirebileceğiniz ürünlerin indirimli fiyatı

Koçtaş Ekim ayı indirim kataloğunu yayınladı. 1 sürecek indirimli ürünler arasında evini baştan aşağı yenileyecek, tamir edecek, yeni baştan düzenleyecek ve tüm eksiklerini giderecek ürünler yer alıyor. Ev mobilyasından dekorasyon ürünlerine, elektronik ürünlerden bahçe bakım ürünlerine, aydınlatma ürünlerinden el aletlerine kadar daha yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte Koçtaş'ın Ekim ayında satışa sunduğu indirimli ürünleri ve fiyatları…

KOÇTAŞ EKİM AYI İNDİRİM KATALOĞU

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Koçtaş ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı! Evinizi baştan aşağı tamamen değiştirebileceğiniz ürünlerin indirimli fiyatı

Çalışma Masası 549,90 TL

Gardırop 3.999 TL

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Koçtaş ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı! Evinizi baştan aşağı tamamen değiştirebileceğiniz ürünlerin indirimli fiyatı
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Koçtaş ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı! Evinizi baştan aşağı tamamen değiştirebileceğiniz ürünlerin indirimli fiyatı

Led Ampül 34,99 TL

Musluk Başlığı 49,99 TL

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Koçtaş ekim ayı indirim kataloğu yayınlandı! Evinizi baştan aşağı tamamen değiştirebileceğiniz ürünlerin indirimli fiyatı