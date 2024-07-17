Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...

En düşük emekli maaşına yapılan %25'lik zam, dul ve yetim aylıklarına da yansıdı. 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükselen emekli maaşıyla birlikte, dul ve yetimlerin hisseleri üzerinden hesaplanan aylıklar da arttı. İşte ek zamla birlikte değişen ödeme miktarları...

ahaber.com.tr Giriş: 17.07.2024 09:41 Güncelleme: 17.07.2024 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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