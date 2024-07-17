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Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...

En düşük emekli maaşına yapılan %25'lik zam, dul ve yetim aylıklarına da yansıdı. 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükselen emekli maaşıyla birlikte, dul ve yetimlerin hisseleri üzerinden hesaplanan aylıklar da arttı. İşte ek zamla birlikte değişen ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 09:41 Güncelleme: 17.07.2024 09:54
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Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek habere çevrildi. En düşük emekli maaşının yüzde 25'lik zamla 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle 3,7 milyon emekli rahat bir nefes almıştı. Şimdi ise tüm gözler, kısa süre içinde yasalaşması beklenen ek zam düzenlemesine çevrildi.

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Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...

En Düşük Emekli Maaşı Zammı 3.7 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor

En düşük emekli maaşına Temmuz ayında yapılan %25'lik zam, 3.7 milyon emekliyi doğrudan etkiledi. Bu düzenlemeyle 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi.

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Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...

Emekliye Ek Zam Yolda

Emekli maaşlarına yapılacak ek zam düzenlemesi ise Meclis'e sunuldu. Yasa tasarısının kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...

Dul ve Yetim Aylıkları da Arttı

En düşük emekli maaşındaki artış, dul ve yetim aylıklarını da yükseltti. Zamlı maaşlar üzerinden hesaplanan yeni ödeme tutarları şöyle:

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Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre yüzde kaç arttı? İşte güncel dul ve yetim aylığı tablosu...

Temmuz 2024 Dul ve Yetim Aylıkları:

📍%75 hisse: 7.500 TL'den 9.375 TL'ye yükseldi.