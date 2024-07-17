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EYT, SSK, Bağ-Kur'luya maaş jesti sabah 06.30'da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı tutarı nihayet belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamayla, emeklilere ödenecek en düşük maaş miktarı duyuruldu. Bu önemli gelişmeyle birlikte yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşı değişirken, vatandaşlar yeni maaşların ne kadar olacağını ve zamlı ödemelerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte en düşük emekli maaşı tutarı ve zamlı maaş ödeme takvimi hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 06:38 Güncelleme: 17.07.2024 06:43
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EYT, SSK, Bağ-Kur’luya maaş jesti sabah 06.30’da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının ödeme günlerini yeniden düzenleyerek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen yeni ödeme günleri, emeklilerin mali planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Bu düzenleme ile emekliler, ödemelerini beklerken yaşadıkları belirsizlikleri azaltarak daha güvenli bir finansal geleceğe adım atabilecekler. İşte Temmuz ayı için belirlenen ödeme tarihleri...

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EYT, SSK, Bağ-Kur’luya maaş jesti sabah 06.30’da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI
📌Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 18 Temmuz
📌7 olanlar için 19 Temmuz
📌5 olanlar için 20 Temmuz

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EYT, SSK, Bağ-Kur’luya maaş jesti sabah 06.30’da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

📌3 olanlar için 21 Temmuz
📌1 olanlar için 22 Temmuz
📌8 olanlar için 23 Temmuz

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EYT, SSK, Bağ-Kur’luya maaş jesti sabah 06.30’da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

📌6 olanlar için 24 Temmuz
📌4 olanlar için 25 Temmuz
📌2 olanlar için 26 Temmuz
📌0 olanlar için 27 Temmuz

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EYT, SSK, Bağ-Kur’luya maaş jesti sabah 06.30’da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI
📌Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar için 25 Temmuz
📌3, 1 olanlar için 26 Temmuz