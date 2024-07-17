EYT, SSK, Bağ-Kur'luya maaş jesti sabah 06.30'da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı tutarı nihayet belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yaptığı açıklamayla, emeklilere ödenecek en düşük maaş miktarı duyuruldu. Bu önemli gelişmeyle birlikte yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşı değişirken, vatandaşlar yeni maaşların ne kadar olacağını ve zamlı ödemelerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte en düşük emekli maaşı tutarı ve zamlı maaş ödeme takvimi hakkında detaylar...