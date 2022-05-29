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Haberler Galeri 3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

3600 ek gösterge için geri sayım sürerken, detaylar belli olmaya başladı. Ek göstergenin ile birlikte EYT içinde çalışmaların sürdüğü biliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen meslekleri dışında kalan ünvanların ek göstergeleri 500-700 arasında artırılacak. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne aşamada?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2022 21:38 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 21:38
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3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme için ayrıntılar tek tek netleşmeye başladı. İki toplantısı gerçekleşen ek gösterge için son toplantısı ile kararın açıklanması bekleniyor. Ek gösterge ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Peki 3600 ek gösterge hangi aşamada? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

Aylar süren çalışmaların ardından hazırlanan taslak, önümüzdeki günlerde Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

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3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

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3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.

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3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.