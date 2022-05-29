3600 ek gösterge taslak hazır, EYT için kritik tarih! Maaşlar baştan aşağı değişecek! 45-46-47 ile yaşa takılanlar...

3600 ek gösterge için geri sayım sürerken, detaylar belli olmaya başladı. Ek göstergenin ile birlikte EYT içinde çalışmaların sürdüğü biliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen meslekleri dışında kalan ünvanların ek göstergeleri 500-700 arasında artırılacak. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne aşamada?