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Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Isınma yardımı hanelere yönelik hayata geçirilirken Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruları şubat ayı itibariyle alınmaya başlanmıştı. Başvuru süreci sonrası doğalgaz fatura desteği ödemesi hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. İşte, doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 23:45
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Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E devlet üzerinden gerçekleştirilen doğalgaz desteği başvurularının sona erip ermediği merak ediliyor. Bilindiği üzere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez olacak şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıklamıştı. İşte, Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

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Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

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Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

BAKAN'DAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

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Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi: