09 Mart 2022, Çarşamba
Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?
Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Isınma yardımı hanelere yönelik hayata geçirilirken Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruları şubat ayı itibariyle alınmaya başlanmıştı. Başvuru süreci sonrası doğalgaz fatura desteği ödemesi hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. İşte, doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?
Giriş Tarihi: 08.03.2022 23:45
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