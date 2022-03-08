Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E devlet üzerinden gerçekleştirilen doğalgaz desteği başvurularının sona erip ermediği merak ediliyor. Bilindiği üzere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez olacak şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıklamıştı. İşte, Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?