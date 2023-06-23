23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Hesaplara yatacağı tarih...

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Hesaplara yatacağı tarih...

"Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılması ile yeni rakam 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Peki, 2023 Temmuz dul ve yetim aylıkları ne kadar, kaç TL oldu?, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 15:47
  • 1
  • 12
Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Hesaplara yatacağı tarih...

"Dul ve yetim maaşları zamlandı mı, nekadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL'ye yükselmesiyle birlikte sosyal yardım ödemelri de değişti. Bu noktada vatandaşlar, dul ve yetim maaşının kaç TL'ye yükseldiğini sorgulamalaya başladı. İşte, dul ve yetim maaşı temmuz zammı 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Hesaplara yatacağı tarih...

DUL VE YETİM AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI 2023

En düşük emekli aylığı alt sınırı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselerek, en düşük sınırdan emekli aylığı alanların maaşları 36,36 oranında arttı. Böylece maaşını alt sınırdan alan sigortalı vatandaşın ailesine ödenen dul ve yetim maaşı da %36,36 oranında artmış oldu.

  • 3
  • 12
Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Hesaplara yatacağı tarih...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Buna göre; Yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

  • 4
  • 12
Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Hesaplara yatacağı tarih...

DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanıyor.

  • 5
  • 12
Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Hesaplara yatacağı tarih...

Dul ve yetim aylığı maaşlarını emekli maaşına göre belirleniyor. En düşük sınırdan emekli aylığı alanların dul ve yetim aylığı ödemesi %36.66 oranında arttı.