Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

EYT'den primi yetmeyip yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Kısmi emeklilikte aylıklar normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan yüzde 25-30 daha düşük oluyor. Ancak kök aylıkları ne olursa olsun 7 bin 500 lira aylık bağlanacağı için bir kayıp olmuyor. Ocak'ta taban emekli aylığında artış bekleniyor.