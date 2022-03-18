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Haberler Galeri 📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için artık son viraja girildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2. toplantı sonrasında konu hakkında detaylar netşemye başladı. Düzenleme hayata geçtiği anda maaşlarda değişim yaşanacak. Düzenlemeyle birlikte maaşlarda 1.157-1.477 lira arasında yükselme olacak. Tüm memurlar kapsama alınacak. Taslak metinler toplantıda masaya yatırıldı. Gösterge kapsamında yer alanlar, "3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Kimler ek gösterge artışı alacak, maaşlar kaç lira artacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 21:37
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📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış. Son viraja girildi. Kim ne kadar maaş alacak? Sorusuna yanıt araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının belli olmasının ardından gözler 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevrildi. Mayıs ayında yapılacak son toplantı ile kapsam belirlenecek ve düzenleme TBMM gündemine gelecek. Göstergenin onaylanması sonrasında maaşlarda değişim yaşanmış olacak. İşte, 3600 ek gösterge için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

Çalışma Bakanlığı ve Memur-Sen yetkililerinin yer aldığı 3600 Ek Gösterge Komisyonu, önceki gün ikinci toplantısını gerçekleştirirken, yapılacak düzenlemenin Mayıs-Haziran'da Meclis'e sunulması bekleniyor.

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📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

3600 ek gösterge ilk olarak öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri için gündeme gelse de, düzenlemeler sadece bu kesimle kalmayacak.

Tüm ek göstergeler gözden geçirilecek.

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📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

ZİNCİRLEME ETKİ

Bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir il müdürleri 3600 ek göstergeye, diğer il müdürleri 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor.

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📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

Öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesi 3600'e çıkarıldığında 3 büyük kent dışındaki il müdürlerini geçecekleri için tüm il müdürlerinin ek göstergesi de yükseltilecek.

Benzer durum polis ve din görevlileri için de söz konusu olacak.