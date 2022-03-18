18 Mart 2022, Cuma
📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...
Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için artık son viraja girildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2. toplantı sonrasında konu hakkında detaylar netşemye başladı. Düzenleme hayata geçtiği anda maaşlarda değişim yaşanacak. Düzenlemeyle birlikte maaşlarda 1.157-1.477 lira arasında yükselme olacak. Tüm memurlar kapsama alınacak. Taslak metinler toplantıda masaya yatırıldı. Gösterge kapsamında yer alanlar, "3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Kimler ek gösterge artışı alacak, maaşlar kaç lira artacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.03.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 21:37
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