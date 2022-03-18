📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...

Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış. Son viraja girildi. Kim ne kadar maaş alacak? Sorusuna yanıt araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının belli olmasının ardından gözler 3600 ek gösterge için atılacak adımlara çevrildi. Mayıs ayında yapılacak son toplantı ile kapsam belirlenecek ve düzenleme TBMM gündemine gelecek. Göstergenin onaylanması sonrasında maaşlarda değişim yaşanmış olacak. İşte, 3600 ek gösterge için son gelişmeler...