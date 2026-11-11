Ehliyet sınavında kurallar yeniden şekilleniyor: 2027'de ücretler ne kadar olacak?

2027 yılında ehliyet almayı planlayan sürücü adaylarını yeni ücretler ve sınav düzenlemeleri bekliyor. B sınıfı ehliyetin toplam maliyetinin 51 bin TL'yi aşabileceği öngörülürken, direksiyon eğitiminin 12 saatten 20 saate çıkarılması planlanıyor. Yeni sistemde adayların farklı trafik koşullarındaki sürüş becerilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

2027 yılında ehliyet almayı planlayan sürücü adaylarını ücret artışları ve direksiyon sınavlarında yapılması öngörülen değişiklikler bekliyor. Sürücü kursu ücretleri, harçlar ve sınav bedellerine ilişkin tahminlere göre B sınıfı ehliyetin toplam maliyeti 51 bin TL'yi aşabilir. Direksiyon eğitim süresinin artırılması ve sınavlarda gerçek trafik koşullarına daha fazla ağırlık verilmesi de gündemde.

2027'DE EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK? 2026 yılında 20 bin ila 24 bin TL arasında değişen B sınıfı sürücü kursu ücretlerinin, 2027 yılında 30 bin ila 35 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kurs ücretlerinde yüzde 30 ila 50 arasında artış öngörülürken, özellikle büyükşehirlerde daha yüksek fiyatların uygulanabileceği belirtiliyor.

B SINIFI EHLİYETİN MALİYETİ 51 BİN TL'Yİ AŞABİLİR Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, kurs ücretinin yanı sıra teorik e-sınav, direksiyon sınavı, ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli de ödüyor. 2027 yılı için hazırlanan tahmini maliyet hesabı şöyle: Ücret kalemi 2026 tutarı 2027 tahmini Sürücü kursu ücreti 20.000 TL 35.000 TL B sınıfı ehliyet harcı 6.754 TL 8.634 TL Değerli kağıt bedeli 1.690 TL 2.159 TL Vakıf hizmet bedeli 425 TL 543 TL E-sınav ücreti 1.250 TL 1.598 TL Direksiyon sınavı ücreti 2.000 TL 3.500 TL Toplam 32.119 TL 51.434 TL Bu hesaplamaya göre B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyeti 2027 yılında 51 bin 434 TL'ye ulaşabilir. Tahmini tutar, 2026 yılına kıyasla 19 bin 315 TL'lik artışa işaret ediyor. Söz konusu rakamlar tahmini olup 2027 yılı için kesinleşmiş resmi ücretleri göstermiyor.

DİREKSİYON EĞİTİMİNİN 20 SAATE ÇIKARILMASI PLANLANIYOR Sürücü adaylarının direksiyon eğitim sürelerinde de değişiklik yapılması gündemde. Mevcut uygulamada 12 saat olan direksiyon eğitiminin 20 saate çıkarılması planlanıyor. Eğitim süresinin artırılmasıyla adayların trafikte daha fazla pratik yapması ve farklı yol koşullarında deneyim kazanması hedefleniyor. Direksiyon sınavı süresinin de yaklaşık bir saate çıkarılması öngörülüyor.