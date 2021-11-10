10 Kasım 2021, Çarşamba
"Efsane cuma indirimleri" "şahane cuma indirimleri" oyunu Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı
Kasım ayının gelmesiyle alışveriş yapacakların gözleri "Efsane cuma indirimleri", "şahane cuma indirimleri" ve "Kasım indirimleri" gibi isimlerle anılan günlere çevrildi. Kasım öncesinde sepetlerini dolduran vatandaşlar, "indirim" adı altında fiyatların arttığını aldıkları görüntülerle sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının isyanı sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada "Resen inceleme başlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 12:54
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