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"Efsane cuma indirimleri" "şahane cuma indirimleri" oyunu Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı

Kasım ayının gelmesiyle alışveriş yapacakların gözleri "Efsane cuma indirimleri", "şahane cuma indirimleri" ve "Kasım indirimleri" gibi isimlerle anılan günlere çevrildi. Kasım öncesinde sepetlerini dolduran vatandaşlar, "indirim" adı altında fiyatların arttığını aldıkları görüntülerle sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının isyanı sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada "Resen inceleme başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 12:54
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Efsane cuma indirimleri şahane cuma indirimleri oyunu Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketicileri uyardı. Ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra sıklıkla bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekilerek, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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Efsane cuma indirimleri şahane cuma indirimleri oyunu Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda 'efsane/şahane cuma indirimleri' olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği kampanyaların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ayında gerçekleştirildiği anımsatıldı. e-Ticaret alışverişlerin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajları da beraberinde getirdiği belirtildi.

Tüketicilerin özellikle kasım ayı ile birlikte gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak dikkatli olmalarının önem arz ettiği vurgulandı.

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Efsane cuma indirimleri şahane cuma indirimleri oyunu Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı

"BİLİNÇLİ TÜKETİCİ" UYARISI

Tüketiciler açısından dikkat edilmesi gereken başlıklar şöyle sıralandı:

"Bilinçli bir tüketici olarak, gerçekten ihtiyaç duyulan mal-hizmet belirlenerek sadece bu ihtiyaçları gidermek amacıyla alışveriş yapılması, hem bu dönemde lojistik süreçlerin aksamasının önlenmesi hem de bireysel bütçenin dengelenmesi açısından mantıklı ve akılcı bir yaklaşım olacaktır. Yapılacak alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapmak, satıcı-sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, ETBİS kaydı, güven damgası akreditesi vb.) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığını hatta gerekirse satıcı-sağlayıcı hakkındaki şikayetleri ve bu şikayetlere ilişkin satıcı-sağlayıcıların müşteri destek planlarını incelemek olası mağduriyetlerin önüne geçecektir. Online alışverişin tüketicilere sağladığı en önemli avantajlardan olan malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurlarının kolay, hızlı ve ücretsiz bir biçimde karşılaştırma imkanı olduğu göz önüne alınarak benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılması fiyat konusunda aldatılmanın önüne geçecektir."

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Efsane cuma indirimleri şahane cuma indirimleri oyunu Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı

"İNDİRİM ORANI" VURGUSU

İndirim oranlarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, "'Efsane-şahane cuma/kasım indirimleri' kapsamında birçok online alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapmakta veya yaptıklarını iddia etmektedirler. Bu kampanyalar kapsamında, satıcı-sağlayıcılarca önce ürünlerin fiyatlarının yüksek bir miktarda artırılması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapılması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Tüketicilerimizin bu gibi uygulamalara karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz için ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır" denildi.

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Efsane cuma indirimleri şahane cuma indirimleri oyunu Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı

"ÖDEME GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmak gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı-sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek de mağduriyetleri azaltacaktır. İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi ödeme güvenliği açısından önemlidir. Ödeme yapmadan önce, yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Mesafeli alışverişlerde, ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı bir şekilde okumadan ödeme yapmamak da çoğu mağduriyeti önleyecektir. Satıcı-sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazılarıdır."