Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...

Milyonlarca asgari ücretli 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı için görüşmelerin başlamasına kısa süre kaldı. Vatandaşlar asgari ücret zammı için en önemli parametre olan enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Şuana kadar yılın ikinci yarımında 4 aylık enflasyon rakamı belli oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasının ardından kesin zam oranı belli olacak. İşte, 4 aylık enflasyon verilerine göre zamlı maaş...