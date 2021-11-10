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Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...

Milyonlarca asgari ücretli 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı için görüşmelerin başlamasına kısa süre kaldı. Vatandaşlar asgari ücret zammı için en önemli parametre olan enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Şuana kadar yılın ikinci yarımında 4 aylık enflasyon rakamı belli oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasının ardından kesin zam oranı belli olacak. İşte, 4 aylık enflasyon verilerine göre zamlı maaş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 18:14
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Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...

Asgari ücret zammı için kritik süreç. Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı. Enflasyon oranlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin kesin zam oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından asgari ücret için beklentiler ve tahminler ortaya çıkmaya başladı. Kasım ve Aralık ayının enflasyon verilerinin ortaya çıkması sonrasında net maaş zammı belli olacak. İşte, olası asgari ücrer zam oranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...

ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON FARKI

Şu anda brüt 3.577,5 TL net 2.825,9 TL olan asgari ücret, 2022 yılı başında zamlanacak. Zamlar ise TÜİK'İn 2021 yılı son 6 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından belli olacak.

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Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...

Son 10 yıllık asgari ücret rakamlarına baktığımızda yapılan zam oranı bir önceki yılın enflasyonunun 6-7 puan üzerinde oldu. Bu formülün bu yıl da işleyeceğini tahmin ediliyor.

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Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...

Eğer bu formül devam ettirilirse yıl sonunda yüzde 25- 30 civarında bir asgari ücret artışı görebiliriz. Bu durumda yüzde 25 zamma göre brüt asgari ücret 4.471,90 TL'ye çıkarken yüzde 30'luk zamma göre ise 4.650,75 TL'ye yükselmiş olacak.

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Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...

Yüzde 25 zamla net ücret 3.532 TL'ye yüzde 30 zamma göre ise 3.673 liraya çıkacak. Öyle görünüyor ki, net ücret bakımından 3.500 ile 3.750 TL arasında bir tahminde bulunabiliriz.