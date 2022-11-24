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Haberler Galeri e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Bakanlık, bu kış ayında da doğalgaz ve elektrik faturası desteğinde bulunacaklarını duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından milyonlarca kişi Kış Desteği Paketi'nin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, kış destek ödemesinden kimler faydalanabilir, başvurular nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 20:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 21:04
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e-DEVLET’TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT’ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğalgaz desteği milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini aldı. Kış dönemi için 5 Eylül itibarıyla başlayan başvurular devam ederken, ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemelerinin detayları araştırılmaya başladı. İşte, doğalgaz desteği hakkında merak edilenler....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-DEVLET’TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT’ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.

Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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e-DEVLET’TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT’ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olması,
Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması,

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e-DEVLET’TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT’ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
Hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

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e-DEVLET’TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT’ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

FATURANIZLA PTT'YE GİTMENİZ GEREKİYOR

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak. Ödemeler iki eşit taksitle sağlanacak.