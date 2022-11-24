e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Bakanlık, bu kış ayında da doğalgaz ve elektrik faturası desteğinde bulunacaklarını duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından milyonlarca kişi Kış Desteği Paketi'nin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, kış destek ödemesinden kimler faydalanabilir, başvurular nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 20:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 21:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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