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Haberler Galeri 2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu.Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı. Vatandaşlar, arama motorlarında yeni trafik cezalarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte, 24 Kasım itibariyla Resmi Gazete'de yayınlanan 2023 yılı trafik cezaları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 23:00
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2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

Yeni yıla kısa bir süre kala trafik cezaları belli oldu.Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2023 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile ehliyet-pasaport harçları, motorlu taşıt vergisi ve trafik cezalarına zam yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları şu şekilde:

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2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Kırmızı ışıkta geçmek - 951 TL.

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak - 951 TL.

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak- 1979 TL.

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak -4064 TL.

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2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) - 4064 TL.

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) - 5096 TL.

Engelliler için ayrılan yere park etmek - 873 TL.

Emniyet kemeri kullanmamak -436 TL.

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2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

Seyir halinde cep telefonu kullanmak - 951 TL.

Alkol testine itiraz etmek- 8551 TL.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak- 951 TL.

Yasak olan yerde sollama yapmak- 951 TL.

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak- 642 TL.