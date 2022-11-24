2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?

2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu.Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklandı. Vatandaşlar, arama motorlarında yeni trafik cezalarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte, 24 Kasım itibariyla Resmi Gazete'de yayınlanan 2023 yılı trafik cezaları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 23:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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