24 Kasım 2022, Perşembe
AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkındaki son dakika haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 1.5 milyon kişini beklediği EYT ile emekli olmayı bekleyenler, "EYT ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt arıyor. Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milyonların beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de son durum ne? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 19:24
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