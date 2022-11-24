AK PARTİ’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

''EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi.''