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Haberler Galeri AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkındaki son dakika haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 1.5 milyon kişini beklediği EYT ile emekli olmayı bekleyenler, "EYT ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt arıyor. Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milyonların beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT'de son durum ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 19:24
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AK PARTİ’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) heyecanla beklediği yasal düzenleme için geri sayım başlarken, milyonlarca vatandaş, EYT hakkındaki detayları araştırıyor. Merakla beklenen açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK PARTİ’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğimde toplandı. Toplantı sonrası Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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AK PARTİ’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

''EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi.''

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AK PARTİ’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

EYT PRİM GÜN SAYISI

Bakan Bilgin, EYT prim gün sayısı hakkında detayları paylaştı. EYT için 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı yer alıyor. Kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıl şartı bulunuyor.

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AK PARTİ’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI | EYT ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, EYT maaşları hakkında açıklama yaptı. Bayram; "Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır.