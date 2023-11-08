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Haberler Galeri 14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...

14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, emekliler, dul ve yetimler için sunulan promosyonlar kapsamında bankalar arasındaki rekabet artıyor. Bazı bankalar, 12,500 TL'ye kadar promosyon ödemelerini müşterilere sunuyor. Bu, emeklilerin ve hak sahiplerinin faydalanabileceği cazip bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. İşte ödemelere ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:46
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14 milyon emekliye sabah saat 08.00’de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C’liye ödeme takvimi...

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve emekliler arasında büyük sevinç yaratan 5.000 TL'lik ikramiye ödemesinin tarihi artık kesinlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın resmi açıklamasına göre, bu özel ikramiyenin yatacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 milyon emekliye sabah saat 08.00’de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C’liye ödeme takvimi...

ÖDEMELER İÇİN GERİ SAYIM

5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi emekliler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu özel ikramiye çalışmayan emeklilere yönelik tek seferlik bir ödeme olarak sunulacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme sonrası ödeme tarihleri merak ediliyor.

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14 milyon emekliye sabah saat 08.00’de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C’liye ödeme takvimi...

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

5 bin TL'lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için ödeme tarihi kesinleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir jest olarak sunulan bu ikramiye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.

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14 milyon emekliye sabah saat 08.00’de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C’liye ödeme takvimi...

EMEKLİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme sayesinde Türkiye genelinde yaklaşık emekli, kasım ayının başlarında bu ek ikramiyeyi alacak. Emekliler için beklenen bu ödeme bir kereye mahsus olarak çalışmayan emeklilere sunulacak.

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14 milyon emekliye sabah saat 08.00’de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C’liye ödeme takvimi...

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu özel ikramiyenin ödeme tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere tek seferlik yapılacak olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini belirtti. 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi. Hükümetin emeklilere yönelik bu özel ödeme için hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.