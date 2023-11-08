14 milyon emekliye sabah saat 08.00’de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C’liye ödeme takvimi...

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu özel ikramiyenin ödeme tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilere tek seferlik yapılacak olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini belirtti. 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi. Hükümetin emeklilere yönelik bu özel ödeme için hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.