HaberlerGaleri14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
Kasım ayının gelmesiyle birlikte, emekliler, dul ve yetimler için sunulan promosyonlar kapsamında bankalar arasındaki rekabet artıyor. Bazı bankalar, 12,500 TL'ye kadar promosyon ödemelerini müşterilere sunuyor. Bu, emeklilerin ve hak sahiplerinin faydalanabileceği cazip bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. İşte ödemelere ilişkin detaylar...