KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları
Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
Giriş Tarihi: 25.05.2021
06:42
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
GALERİ DEVAM EDİYOR
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İLLER BANKASI A.Ş.
365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 12 ALACAK