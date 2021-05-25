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Haberler Galeri KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 06:42
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KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

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KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

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KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

İLLER BANKASI A.Ş.

365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

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KPSS şartsız memur alımı 2021! İŞKUR KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur-işçi alımı ilanları

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

12 ALACAK