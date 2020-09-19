e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Faz-3 kapsamında pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Başvuruların ardından değerlendirme işlemleri kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Bu nedenle aynı hanede birden çok yapılan başvurular tek başvuru olarak kabul edilecek. Peki, e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...