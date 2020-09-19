HaberlerGalerie-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki fazda gerçekleştirilen sosyal destek yardımlarının ardından e-Devlet üzerinden 3. faz başvuruları başladı. İhtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal destek ödemelerinin detayları merak ediliyor. Faz-3 ödemelerinden ilk iki fazda ödeme alanlar faydalanamıyor. Peki, e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:35Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:39