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Haberler Galeri e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki fazda gerçekleştirilen sosyal destek yardımlarının ardından e-Devlet üzerinden 3. faz başvuruları başladı. İhtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal destek ödemelerinin detayları merak ediliyor. Faz-3 ödemelerinden ilk iki fazda ödeme alanlar faydalanamıyor. Peki, e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 10:39
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e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Faz-3 kapsamında pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Başvuruların ardından değerlendirme işlemleri kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Bu nedenle aynı hanede birden çok yapılan başvurular tek başvuru olarak kabul edilecek. Peki, e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

PANDEMİ SOSYAL YARDIM DEVAM EDECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.

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e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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e-devlet 1000 TL yardım başvurusu: Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.