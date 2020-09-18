A101 aktüel ürünler kataloğu! 24 Eylül A101 BİM ürünler kataloğu yayınlandı mı?

A101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta yayınlanan aktüel kataloğı 9 sayfa olarak karşımıza çıkıyor. Birçok market zinciri ürünlerini indirime alarak müşterileri bekliyor. Vatandaşlar perşembe günleri marketlere akın ediyor. Elektronikten, mutfak gerçeklerine ve okul malzemelerine kadar birçok ürün aktüelde bulunuyor. İşte, 24 Eylül A101 BİM ürünler kataloğu...