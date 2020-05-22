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e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
3. faz sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan Pandemi Sosyal Destek Programı'nın 3. faz ödemeleri başladı. 1000 TL nakdi destek yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyorlar. Peki, e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır? 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:38
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