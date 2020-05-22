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Haberler Galeri e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

3. faz sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan Pandemi Sosyal Destek Programı'nın 3. faz ödemeleri başladı. 1000 TL nakdi destek yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyorlar. Peki, e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır? 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:38
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e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 TL sosyal destek başvuru ve sorgulama işlemi nasıl yapılır? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir takım ekonomik tedbirler alındı. İlk iki fazda ihtiyaç sahibi hanelere yapılan yardımın ardından 3. faz ödemeler için başvurular başladı. e-Devlet sistemi üzerinden alınan başvuruların ardından ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. İhtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal destek ödemesinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır? 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 TL SOSYAL YARDIM NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruların uygun görülmesi halinde belirlenen takvimde ödemeler yapılacak.

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e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 YL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

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