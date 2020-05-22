e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 TL sosyal destek başvuru ve sorgulama işlemi nasıl yapılır? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir takım ekonomik tedbirler alındı. İlk iki fazda ihtiyaç sahibi hanelere yapılan yardımın ardından 3. faz ödemeler için başvurular başladı. e-Devlet sistemi üzerinden alınan başvuruların ardından ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. İhtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal destek ödemesinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır? 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...