500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

Kamu işçileri tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemelerini bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İlk taksit ödemesi Ocak ayında gerçekleştirilen ilave tediye ödemelerinin 13 günlük ödemeleri için tarih açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 500 bin kamu işçisine müjdeli haberi verdi. Peki, 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne kadar? Kim kaç para alacak? Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte ödeme tarihi...