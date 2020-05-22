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500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
Kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Kamu işçilerinin merakla beklediği 13 günlük tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, ilave tediye ödemelerinin tarihini açıkladı. İşçilerin aldığı maaşa göre hesaplanan ilave tediye ödemeleri ne kadar? Kim kaç para alacak? Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:31
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