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Haberler Galeri 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

Kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Kamu işçilerinin merakla beklediği 13 günlük tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, ilave tediye ödemelerinin tarihini açıkladı. İşçilerin aldığı maaşa göre hesaplanan ilave tediye ödemeleri ne kadar? Kim kaç para alacak? Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 11:31
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500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

Kamu işçileri tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemelerini bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İlk taksit ödemesi Ocak ayında gerçekleştirilen ilave tediye ödemelerinin 13 günlük ödemeleri için tarih açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 500 bin kamu işçisine müjdeli haberi verdi. Peki, 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne kadar? Kim kaç para alacak? Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte ödeme tarihi...

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500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün (22 Mayıs) ödeneceğini kaydetti.

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500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.