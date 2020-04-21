HaberlerGalerie Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemeler için başvuruların başladığını duyurdu. Üçüncü faz ödemeler için kimlerin başvuru yapabileceği belli oldu. Peki, sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 3. faz destek ödemeleri için başvuru şartları nelerdir? e Devlet 1.000 TL sosyal destek başvuru nası yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:06Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:18