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Haberler Galeri e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?

e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?

1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemeler için başvuruların başladığını duyurdu. Üçüncü faz ödemeler için kimlerin başvuru yapabileceği belli oldu. Peki, sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 3. faz destek ödemeleri için başvuru şartları nelerdir? e Devlet 1.000 TL sosyal destek başvuru nası yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:18
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e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?

e-Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi ailelerin finansal açıdan desteklenmeleri için ilk fazda 2 milyon 111 haneye 1.000'er TL ödeme gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde 2,3 milyon haneye ikinci faz ödemelre yapılmaya başlandı. Bakan Selçuk, üçüncü faz ödemelerin başvuru yoluyla alınacağını bildirmişti. İlk iki ödemeden faydalanamayan vatandaşların başvuru yapacağı üçüncü faz sosyal yardım desteği için başvurular başladı. Peki, 3. faz destek ödemeleri için başvuru şartları nelerdir? e Devlet 1.000 TL sosyal destek başvuru nası yapılır? İşte ayrıntılar...

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e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?

E-DEVLET 1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden başladı. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olanlar pazartesi, '2' olanlar salı, '4' olanlar çarşamba, '6' olanlar perşembe ve '8' olanlar cuma günü başvuru yapabilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?

1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üçüncü faz sosyal yardım alacaklar için istenilen şartlar açıklandı. İşte o şartlar:

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e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

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e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.