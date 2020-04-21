BİM 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürüler var? O ürünler haftaya damga vuracak

BİM 21 Nisan 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM'de bu hafta gıda ürünleri damga vuracak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı salı kataloğunda şarküteri ürünlerinden bakliyat ürünlerine, kahvaltılık ürünlerden atıştırmalık ürünlere kadar birçok ürün bulunuyor. BİM'de salı günü indirimlerini merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Bu hafta çıkan indirimli ürünlerin hepsine sayfamızda ye verdik. İşte 21 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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