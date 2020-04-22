2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi: