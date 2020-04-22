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Haberler Galeri 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Bu kapsamda merak edilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa pide fiyatları belli oldu. Peki, 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:46
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2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

Ramazan pidesi fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatları merak ediliyordu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Peki, 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

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2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

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2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

Balcı, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

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2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

"FIRINLARA ÖZEL PİDE SİPARİŞİ VERİLEMEYECEK"

Balcı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırınlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Aradan geçen 2 haftada tek bir vatandaşa ekmek aratmadıklarını, kimseyi ekmeksiz bırakmadıklarını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

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2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi: