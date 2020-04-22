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2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...
2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Bu kapsamda merak edilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa pide fiyatları belli oldu. Peki, 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:42Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:46