10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

Memur maaşı ne zaman yatacak? Bayram haftasına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de memur maaşları oldu. Memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı konusunda araştırmalar sürerken, konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Devlet kurumlarında kamu personeli olarak çalışan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 10:26
  • 1
  • 10
10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

10 Mayıs memur maaşı yattı mı? Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte gözler memur maaşlarına çevrildi. Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, 10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

MAYIS AYI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını müjdeleyerek, ödemelerin 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını açıkladı.

  • 3
  • 10
10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 2021 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi 2021 temmuz zammı milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 4 aylık enflasyon oranlarıyla oluşan zam tablosunu aktardı.

İşte Faruk Erdem'in memur ve memur emeklisi zammı ile ilgili sözleri:

  • 4
  • 10
10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

"Enflasyon rakamları memurlar ve emeklileri ilgilendiriyor. 3 milyon memur var, 2 milyon memur emeklisi var. Toplamda da 15 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu kesimlerin zamları enflasyona göre yapılır.

  • 5
  • 10
10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi

Bunda da 6 aylık enflasyona bakılıyor. Şimdi 4 aylık enflasyon belli olunca zamların da ipuçları gelmeye başladı.