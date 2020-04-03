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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

3 Nisan altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Gram altın gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın alım satım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını takip ederken, uzmanlardan dikkat çeken yorum geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Nisan anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:50
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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

3 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yeni güne artışla başlayan altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum araştırılırken, uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Şu an gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Nisan anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayılarındaki artışın hızla devam ettiğini belirtti.

Bugün, yurt dışında ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, gram altında 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte anlık altın fiyatları:

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

ALTININ KİLOGRAMI 342 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 340 bin 500 lira, en yüksek 342 bin 705 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 342 bin liradan tamamladı.