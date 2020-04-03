Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

3 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yeni güne artışla başlayan altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum araştırılırken, uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Şu an gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Nisan anlık altın fiyatları...