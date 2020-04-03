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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
3 Nisan altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Gram altın gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın alım satım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını takip ederken, uzmanlardan dikkat çeken yorum geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Nisan anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 03.04.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:50
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