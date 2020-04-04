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Haberler Galeri Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

Kamu bankalarının düşük faizli 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar varan temel ihtiyaç kredisine başvurular devam ediyor. 0,49 faizli krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruya dair detayları araştırmaya başladılar. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından başvurular kabul ediliyor. Peki, düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL kredi başvuru şartları neler? Kredi başvurusu yapmak isteyenler için detaylar ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 17:15
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Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

10 bin TL'ye varan düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay ertelemeli 36 aya varan yüzde 0,49 faiz oranında kredi imkanı sunuluyor. Başvuru işlemleri 1 Nisan itibarıyla başladı. Düşük faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemleri konusunda araştırmalara başladı. Peki, düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL kredi başvuru şartları neler? Kredi başvurusu yapmak isteyenler için ayrıntılar...

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Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

HALKBANK TEMEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.