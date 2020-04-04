Düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları

Kamu bankalarının düşük faizli 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar varan temel ihtiyaç kredisine başvurular devam ediyor. 0,49 faizli krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruya dair detayları araştırmaya başladılar. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından başvurular kabul ediliyor. Peki, düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL kredi başvuru şartları neler? Kredi başvurusu yapmak isteyenler için detaylar ahaber.com.tr'de...