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Haberler Galeri Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 17:52
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Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları ile ilgili müjdeli haberi vermişti. Önümüzdeki hafta bayram ikramiyesi almaya hazırlanan emekliler, bu ayki maaşların hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşı ile ilgili detaylar ahaber.com.tr'de...

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Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltildi. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödeneceği belirtildi.

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Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Nisan'da başlayacak. Zamlı maaşlardan kimlerin yararlanacağı belli oldu.

İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri:

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Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

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Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.