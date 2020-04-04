Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları ile ilgili müjdeli haberi vermişti. Önümüzdeki hafta bayram ikramiyesi almaya hazırlanan emekliler, bu ayki maaşların hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Maaşı 1500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin emekli, zamlı maaş alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşı ile ilgili detaylar ahaber.com.tr'de...