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Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 04.04.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 17:52
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