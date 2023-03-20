Düşmanın 'AZAB'ı olacak! Kamikaze İHA geliyor
Türkiye, savunma sanayisinde üst üste hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde en fazla dikkati çeken ürünlerden olan kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) "Azab" ismiyle Türkiye'den yeni bir çözüm eklendi. Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, "Azab, mevcut kamikaze İHA'larla karşılaştırıldığında sınıfında Türkiye'de tek şu anda. Aynı zamanda yurt dışında da çok büyük ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.03.2023
13:47 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
13:47
Robit Teknoloji, delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azab'ı geliştirip, uçuş testlerini gerçekleştirdi. Uzun menzil ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Azab ile yakın zamanda patlatma testleri yapılması planlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, 15 yıllık geçmişe sahip şirketin ağırlıklı olarak bilişim ve bilişim güvenliği alanlarında faaliyet gösterdiğini, son 2 yıldır da savunma sanayisi alanında çözümler geliştirdiklerini söyledi.
"Azab" ismini verdikleri ürünün çok maksatlı kamikaze İHA olduğunu ifade eden Fırat, "Harp başlığını istediğimiz şekilde değiştirip entegre edebiliyoruz. Envanterdeki mevcut harp başlıklarını kullanabiliyoruz." dedi.
Azab'ın 2 versiyonu bulunduğunu belirten Fırat, şunları kaydetti:
"Azab'ın, kanat açıklığı 150 ve 200 santimetre olan iki versiyonu var. 200'lük Azab,15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor, 50 kilogramla kalkış sağlıyor. 150'lik Azab ise 7 kilogram ağırlığında ve 3 kilogram mühimmat taşıyabiliyor. Çok maksatlı olması kapsamında isterseniz at unut, isterseniz serbest dolaşım, isterseniz bir operatör yardımıyla 200 kilometre görüş hattından Azab'ı kamerasıyla yönlendirip hedefe kendiniz götürebiliyorsunuz. Aynı zamanda verdiğiniz GPS koordinatlarıyla direkt kendisi hedefine ulaşıp imha edebiliyor. Azab'ın kendine has sensörleri var. Ukrayna ve Azerbaycan savaşlarında da gördüğümüz gibi bu tür kamikaze İHA'lara karşı önlemler alıyorlar. Bu önlemlerin önüne geçmek için de birkaç özellik var. Her ne olursa olsun Azab, hedefin üzerine geldiğinde kendini imha edebilecek güçte. Azab T200 modelimizi iki operatörüyle çok rahat şekilde kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda 8, 16'lı podlarda taşınabiliyor. Kurulumu 5 dakika sürüyor. Önceden isterseniz görevini yükleyebiliyorsunuz. İstenirse operatör bilgisayarını açıp kumandasıyla beraber hedefine direkt gönderilebiliyor. Ufak Azab'ı tek operatörle, normal bir sivil araçla, isterseniz askeri araçla taşıyabilirsiniz. Kurulumu yine 5 dakika. İlk kurulumu yaptıktan sonra art arda 5-10 adet Azab atabiliyorsunuz. Onun testlerini henüz yapmadık."
"ÜRETİME HAZIRIZ"
Azab'ın geldiği aşamaya ilişkin de bilgiler veren Fırat, "Azab uçuyor, hedefine dalış gerçekleştiriyor. Bütün uçuş testlerini gerçekleştirdik. Mühimmatlı testlere geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda da mühimmatlı testlerini yapacağız. Şu anda tetikleme mekanizmasını test ediyoruz Aynı zamanda hedefe geldiğinde otopilotunu uyarıp 'Ben artık kendimi imha ettireceğim' demesi kısmındayız. Mühimmat testlerinin senenin ortasında ya da yılın üçüncü çeyreğinde bitmesini bekliyoruz. Üretime hazırız. Gelecek siparişleri karşılayabilecek düzeyde olacağız." ifadelerini kullandı.