863 gün geri çekiyor! Yanıt buldu, emeklilik hesapları su yüzüne çıktı! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li hepsi KÜMEDE! 3 yıl hizmet, şartı, ihya...

EYT'DEN YARARLANIR MIYIM?

Soru: 4 Ağustos 1978 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 11 Nisan 2001 olup 7650 gün prim ödemem var. Aktif Bağkur'luyum. Askerliğimi 23 Mayıs 1998 ile 23 Kasım 1999 arasında yaptım. Bu şartlarda EYT'den yararlanma imkanım var mı? Varsa ne yapabilirim?

Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar EYT kapsamındalar. Askerlik sürenizi borçlansanız dahi maalesef sigorta başlangıç tarihiniz 4 Ekim 1999 olmakta. Bu tarihe göre maalesef EYT kapsamına girememektesiniz. Bağkur'da emekli olmak için; 9000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.