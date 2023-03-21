863 gün geri çekiyor! Yanıt buldu, emeklilik hesapları su yüzüne çıktı! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li hepsi KÜMEDE! 3 yıl hizmet, şartı, ihya...
SSK, Bağkur, 4C ve EYT'lilerin akıllarında soru işareti bırakan konular hakkında detaylar netleşti. Düzenlemenin Meclis'te onaylanmasının ardından emeklilik başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Kapsam dışında kalanlar ise EYT hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Emekli maaş bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen konular açıklığa kavuşurken, detayları haberimizde derledik. İşte, askerlik borçlanması, kısmi emeklilik ve staj konusunda son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 21.03.2023
08:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
08:48
EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrasında çalışma hayatında yer alanlar için bir çok detay netleşmiş oldu. SSK, Bağkur, 4C'li ve EYT'li milyonlarca vatandaşın akıllarında soru işareti olan konulara açıklık getirildi. Soruların hepsi tek tek açıklanarak cevaplandı. EYT kapsamı dışında kalanlara erken emeklilik, askerlik ve yurt dışı borçlanmasına yönelik birçok soruya açıklık getirildi. İşte konu hakkonda son gelişmeler!
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EYT'DEN YARARLANIR MIYIM?
Soru: 4 Ağustos 1978 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 11 Nisan 2001 olup 7650 gün prim ödemem var. Aktif Bağkur'luyum. Askerliğimi 23 Mayıs 1998 ile 23 Kasım 1999 arasında yaptım. Bu şartlarda EYT'den yararlanma imkanım var mı? Varsa ne yapabilirim?
Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar EYT kapsamındalar. Askerlik sürenizi borçlansanız dahi maalesef sigorta başlangıç tarihiniz 4 Ekim 1999 olmakta. Bu tarihe göre maalesef EYT kapsamına girememektesiniz. Bağkur'da emekli olmak için; 9000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
HEMEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
SORU: 22 Eylül 1972 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 1 Nisan 2000'dir. 1997-1999 arası 18 ay askerlik yaptım. 25 Mart 1995'te Suudi Arabistan'da 323 gün çalıştım. 2017'de toplam 863 gün borçlandım (askerlik+yurtdışı). Bu durumda sigorta giriş tarihim ne olur, hemen başvuru yaparsam emekli olabilir miyim?
CEVAP: Askerlik ve yurtdışı borçlanması sigorta başlangıç tarihinizi 863 gün geri çekerek, hem EYT kapsamına girmenizi hem de emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. EYT'lilerden yaş aranmayacak. Sigortalılık süresi ve prim aranacak. Sigortalılık süresini de sağladığınız için 5900 gün priminiz varsa istediğiniz zaman, yoksa toplam primi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
AYLIK HESAPLAMA USULÜ DEĞİŞTİ Mİ?
Soru: Özel banka personeliyim. Bankamız Emekli Sandığı'nın tarafımıza ilettiği tahmini emekli maaşı, önceki aylardaki emsal maaşların çok altında. Geçen ay emekli olan arkadaşımın çalışırken ocak maaşı 23 bin TL iken, şubat emekli aylığı 20 bin TL. Benim bu ayki maaşım 23 bin TL iken, emekli aylığımın 17 bin TL olacağı belirtildi. Mart 2023'te emekli aylığı hesaplamada değişiklik var mıdır?
Cevap: Mart 2023'te emekli aylığı hesabında bir değişiklik yapılmadı. Ancak arkadaşınızla emekli aylığınızın aynı tutarda olması hemen hemen imkansız. Çünkü emekli aylığı son olarak alınan ücret üstünden belirlenmiyor. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Ayrıca prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce ödenen, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ödenen ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Dolayısıyla arkadaşınızla emekli aylığınızın aynı olabilmesi için; sigorta başlangıç tarihlerinizin, 2000'den önce üstünden prim hesaplanan kazanç tutarınızın ve prim gün sayınızın, 1 Ocak 2000-1 Ekim 2008 arası üstünden prim hesaplanan kazanç tutarınız ve prim ödeme gün sayınız ile 1 Ekim 2008'den emekli olacağınız tarihe kadar prim hesaplanan kazanç tutarınız ve prim ödeme gün sayınızın aynı olması gerekir. Bu da mümkün olamayacağına göre, emekli aylığı tutarlarınızın farklı olması gayet doğal.