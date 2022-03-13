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Haberler Galeri Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek." dedi. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'de ilk, dünyada sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 11:19
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Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirterek, "Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek." dedi.

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Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "mega projeleri" arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta açılacağını ve köprüde son dokunuşların yapıldığını söyledi.

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Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

"En"lerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin de son teknoloji sistemleriyle sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemlerin ilk defa projede kullanılan Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile tüm alt sistemlere entegre edildiğini bildirdi.

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Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

Karaismailoğlu, sistemin mimari tasarımlarının yine ilk kez projede uygulanan "Trafik ve Meteorolojik Risk Analizleri" kullanılarak yapıldığını ve trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının sağlandığını dile getirdi.

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Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sistem altyapısıyla köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu vasıtasıyla rüzgar şiddeti ölçümü yapılacak. Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında veya gizli buzlanmaya sebep olabilecek hava değişimine ilişkin veri tespit edildiğinde, otoyol üzerinde bulunan değişken mesaj işareti ekranlarında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik olarak yapılacak."