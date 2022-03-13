Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak

"En"lerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin de son teknoloji sistemleriyle sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemlerin ilk defa projede kullanılan Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile tüm alt sistemlere entegre edildiğini bildirdi.