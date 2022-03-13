HaberlerGaleriDünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak
Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğini son teknolojiler sağlayacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek." dedi. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'de ilk, dünyada sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek" açıklamasında bulundu.