Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Fiyatların rekor üzerine rekor kırması ve altın fiyatlarının çıkacağına ilişkin beklenti. Tüm yatırımcıların Kapalı Çarşıya akın etmesine neden oldu. Kuyumcular 24 ayar altın bulmakta zorlanıyor. Bu hareketlilikle birlikte dünyanın en büyük bankalarından biri JPMorgan ise yeni ONS altın hedefini açıkladı. Yeni hedefin altın piyasasını daha da hareketlendirmesi bekleniyor.