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Haberler Galeri Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

Gram ve ONS altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Globalde altın fiyatlarında yükseliş beklentisine giren yatırımcılar altın alımlarına devam ediyor. ABD'li bankacılık devi JPMorgan ise bu beklentiyi destekleyerek yeni ONS altın beklentisini açıkladı. İşte Kapalı Çarşı Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…..

Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:58
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Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Fiyatların rekor üzerine rekor kırması ve altın fiyatlarının çıkacağına ilişkin beklenti. Tüm yatırımcıların Kapalı Çarşıya akın etmesine neden oldu. Kuyumcular 24 ayar altın bulmakta zorlanıyor. Bu hareketlilikle birlikte dünyanın en büyük bankalarından biri JPMorgan ise yeni ONS altın hedefini açıkladı. Yeni hedefin altın piyasasını daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

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Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

JPMORGAN'DAN YENİ ONS ALTIN TAHMİNİ!

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, ons altın fiyatı için 2.500 dolar öngörüsünde bulundu.

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının 2.195 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

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Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

14 MART 2024 KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

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Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

Gram Altın

ALIŞ:2.238,52 TL

SATIŞ:2.239,62 TL

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Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…

Çeyrek Altın

ALIŞ: 3.626,51 TL

SATIŞ: 3.684,77 TL