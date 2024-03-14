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Dünya Devinden Altın Fiyatları İçin Yeni Hedef! Fiyatlar daha ne kadar yükselecek? 14 Mart 2024 Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam…
Gram ve ONS altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Globalde altın fiyatlarında yükseliş beklentisine giren yatırımcılar altın alımlarına devam ediyor. ABD'li bankacılık devi JPMorgan ise bu beklentiyi destekleyerek yeni ONS altın beklentisini açıkladı. İşte Kapalı Çarşı Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…..
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:57Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:58