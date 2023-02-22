'Dünya bunu konuşacak' dedi! İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! Ne altın, ne dolar...

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, bu kez farklı bir yatırım aracını 'Dünya bunu konuşacak' diyerek açıkladı. Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği 'altın mı, dolar mı' sorusuna verdiği yanıtla yatırımcıları şaşırttı. Daha önce kimselerin bilmediği bu yatırım aracı herkeste merak uyandırdı. Uzman isim, ilk kez açıkladığı bilgilerle tüm dikkatleri üzerine çekti.. İşte, İslam Memiş'ten önemli yorumlar...