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Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,77 kazanımla 328,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artarak 2.185,00 liraya çıkmıştı. Ülkemiz ve dünyanın gündeminde bulunan koronavirüse ilişkin gelişmelerle altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 09:36
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Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 326 bin 900 lira, en yüksek 331 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 329 bin liradan tamamlamıştı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

ALTININ KİLOGRAMI 329 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi.

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Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 900 lira, en yüksek 331 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 329 bin liradan tamamladı.

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Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 936 milyon 241 bin 143,86 lira, işlem miktarı ise 5.916,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 943 milyon 166 bin 242,25 lira oldu.