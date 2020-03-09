Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,77 kazanımla 328,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artarak 2.185,00 liraya çıkmıştı. Ülkemiz ve dünyanın gündeminde bulunan koronavirüse ilişkin gelişmelerle altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 09.03.2020 09:32Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 09:36