Altın fiyatları hareketli! 9 Mart 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 326 bin 900 lira, en yüksek 331 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 329 bin liradan tamamlamıştı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Mart canlı altın fiyatları...