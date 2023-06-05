05 Haziran 2023, Pazartesi
Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023? Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL?
"Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun cevabı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. 2023 yılının Ramazan ayında emekli bayram ikramiyesi 2.000 TL olarak belirlenmişti. Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilip, verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi? İşte, dul ve yetim maaşı son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 22:16
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