Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023? Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuş ve yatırmıştı. Bayramdan iki gün önce yatırılan ikramiyelerin Kurban Bayramı için de benzer tarihlerde yatırılacağı öngörülüyor. Buna göre 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran Cuma günü sonrası hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.