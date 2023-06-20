DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu, zam geldi mi? Hesaplara yatacağı tarih...

"Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılması ile yeni rakam 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Peki, 2023 Temmuz dul ve yetim aylıkları ne kadar, kaç TL oldu?, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...