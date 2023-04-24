24 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

"Dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapıldı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşının artmasıyla beraber dul ve yetim aylığı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Emeklilere yapılan zam ve açıklanan ikramiye müjdesinin ardından dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye verilip, verilmeyeceği sorgulanıyor. İşte Dul ve yetim aylığı ve ikramiye tutarları hakkında tüm detaylar..

Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:15
  • 1
  • 14
Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

"Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Emekliye yapılan zam ve ikramiye müjdesinin duyurulmasının ardından gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak açıklandı. Emekli maaşına yapılan zamla birlikte bayram ikramiyeleri de yükseldi. Peki, Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri zamlı yattı mı? İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, emekli maaşına göre belirleniyor. En düşük emekli maaşı alt sınırı %36.36 oranında zamlandı. Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşı ücretine göre değişmektedir.

  • 3
  • 14
Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor..

  • 4
  • 14
Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor..

  • 5
  • 14
Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Son gelen artış ile birlikte en düşük maaşı 5 bin 500 lira olan emekli aylığı 7.500 TL oldu. Buna göre alt sınırdan maaş alan vefat eden sigortalının eşine zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme yapılırken artış sonrası 3.750 TL ödeme gerçekleşecek..