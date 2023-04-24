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Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
"Dul ve yetim maaşına ne kadar zam yapıldı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşının artmasıyla beraber dul ve yetim aylığı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Emeklilere yapılan zam ve açıklanan ikramiye müjdesinin ardından dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye verilip, verilmeyeceği sorgulanıyor. İşte Dul ve yetim aylığı ve ikramiye tutarları hakkında tüm detaylar..
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:15Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:15