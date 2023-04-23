ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.