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ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 müjdeyi peş peşe duyurdu.Geçtiğimiz gün ücretsiz doğalgaz dağıtımı müjdesini açıklayan Başkan Erdoğan, bir müjde de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verdi. Çiftçilere destek amaçlı sıfır faizli kredi verileceğini açıklayan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, sıfır faizli hayvancılık kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:36Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:36