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ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 müjdeyi peş peşe duyurdu.Geçtiğimiz gün ücretsiz doğalgaz dağıtımı müjdesini açıklayan Başkan Erdoğan, bir müjde de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verdi. Çiftçilere destek amaçlı sıfır faizli kredi verileceğini açıklayan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, sıfır faizli hayvancılık kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:36
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ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?

"Sıfır faizli hayvancılık kredisi nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi hakkında detaylar, Bakan Erdoğan'ın verdiği müjdelerin ardından merak konusu oldu. Peki sıfır faizli hayvancılık kredisi nasıl alınır, başvurular başladı mı? İşte, çiftçilere kredi desteği hakkında detaylar...

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ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?

SIFIR FAİZLİ HAYVANCILIK NE ZAMAN VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

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ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?

Başkan Erdoğan açıklamasında; 'Çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını ve Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verileceği, hayvan, yem alımlarını destekleyeceklerini' belirtti.

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ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.

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ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?

İkinci olarak afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek.