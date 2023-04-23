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Haberler Galeri 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

"25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulundu. Kadınların emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilebileceği düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyor. Hal böyle olunca,"25 yıl evli kalana erken emeklilik var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanuyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için açıklamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 09:58
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25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

"25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

EV HANIMLARINA KOLAY EMEKLİLİK: HER YIL EN AZ 12 BİN TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gençlerden yaşlılara, işçi ve memurlardan kadınlara kadar 85 milyonu ilgilendiren müjdeler içeriyor. Kadınların emekliliğini kolaylaştıracak 2 önemli müjde öne çıkıyor. Bu kapsamda kadınlara emeklilik için prim ve yaş desteği geliyor.

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25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK

Beyannameye göre, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilirken, ev hanımlarının isteğe bağlı primlerine de devlet desteği sağlanacak.

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hak olarak gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" dedi.

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25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor.

18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor.

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25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.