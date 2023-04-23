25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...

"25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulundu. Kadınların emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilebileceği düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyor. Hal böyle olunca,"25 yıl evli kalana erken emeklilik var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanuyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için açıklamalar!