11 Ekim 2023, Çarşamba
2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro
2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Meclis, yeni yasama dönemine başladı. TBMM'deki en önemli gündem maddesi haline gelen 2. torba yasa, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren konuları içeriyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilere yönelik ikramiye müjdesi sonrası gözler torba yasa maddelerine çevrildi. İşte yeni Torba Yasa son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:03
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15