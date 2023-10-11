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Haberler Galeri 2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro

2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro

2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Meclis, yeni yasama dönemine başladı. TBMM'deki en önemli gündem maddesi haline gelen 2. torba yasa, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren konuları içeriyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilere yönelik ikramiye müjdesi sonrası gözler torba yasa maddelerine çevrildi. İşte yeni Torba Yasa son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:03
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2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro

2. Torba Yasa müjdesi geldi! Başkan Erdoğan'ın emeklilere verdiği 5 bin TL destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni Torba Yasa maddeleri ve içeriği merak konusu oluyor. İşte, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, emekli maaş zammı hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro

EMEKLİ İKRAMİYESİ BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK!

Çalışmayan emeklileri kapsayacak düzenleme bugün Meclis'e sunulacak. Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanları da etkileyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin önemli başlıkları bir televizyon kanalında anlattı.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"Hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de 5 bin lira tüm emeklilere yönelik tek seferlik ödenecek. Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız."

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2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

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2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Ocak zammı...

Bakan Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50'ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

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2. Torba yasa için açıklama geldi! Müjdeler arka arkaya sıralandı! Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU! EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM!

Bakan Vedat Işıkhan, ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında ise''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' dedi.